Nipsy Hussle : sa femme lui rend hommage pour les 5 ans de sa mort

Lauren London, la veuve de Nispey Hussle a rendu un hommage déchirant au rappeur, son partenaire de longue date et père de son fils Kross, à l'occasion du cinquième anniversaire de son meurtre dans un message posté sur Instagram, rappelant qu'elle a passé tout le mois de mars à penser à cette date fatidique où le rappeur a été tué devant son magasin de vêtements Marathon en 2019.

Lauren London shares tribute to Nipsey Hussle on 5 year anniversary of his death pic.twitter.com/sdk6XTHc1Z — HipHopDX (@HipHopDX) March 31, 2024

L'assassin de Nipsey Hussle, Eric Holder Jr., a été condamné à une peine allant de 60 ans de prison à la prison vie par un juge de Los Angeles en février 2023, huit mois après avoir été reconnu coupable d'avoir abattu le rappeur.

Holder, 33 ans, aurait été irrité par Nipsey l'accusant d'être une balance lors d'une brève conversation devant son magasin de vêtements du sud de Los Angeles. Il est revenu quelques instants plus tard avec des armes et a tiré au moins 10 coups de feu sur le rappeur de Crenshaw, le blessant mortellement.

Le talent et la musique de Nipsy Hussle ne sont pas oublié puisqu'elle est toujours utilisée et écoutée comme, dernièrement, dans la bande-originale du film "Shooting Stars" qui retrace le parcours de la star du basket LeBron James et la façon dont il a emmené son équipe de St. Vincent-St. Mary High School à un record de victoires et à un championnat d'État en 2003. Il s'agissait du morceau "Grinding All My Life".