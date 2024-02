Booba relance son clash avec Didi B et s'en prend à Méryl

"Tu mens beaucoup"

On pensait ce clash enterré, mais une attaque de Booba relance cette discorde entre ce dernier et le rappeur ivoirien Didi B.

Sur Mouv Radio, Didi B s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à mettre fin à sa collaboration avec 92i Africa (filiale du label de Booba). Cette collaboration, qui était vue comme un tremplin pour le rappeur ivoirien, s’est très vite dégradée au fil du temps.



"J’ai consenti à de nombreux sacrifices lors de la signature. Certains featurings m’étaient interdits. Au début, j’ai essayé de respecter les règles du label, mais malgré cela, aucune nouvelle opportunité ne m'était proposée." déclare l’interprète de "Depuis que j’ai l’argent".



Booba, très à cheval sur ce qu’il se dit dans le rap, surtout quand ça parle de lui ou de ses affaires, s’est empressé de répondre sur X, avec une balle perdue pour Meryl : "Tu mens beaucoup. Ton feat avec Leto était mauvais et ton feat avec Meryl encore plus mauvais. D’ailleurs sors les on va voir ce que ça donne." déclare Booba d’un ton rieur, avant de terminer : "Le label n’interdit rien, il donne son avis, ça s’appelle la direction artistique."

.@Didibofficial tu mens beaucoup. Ton feat avec Leto était mauvais et ton feat avec Meryl ( qui est nulle à chier ) encore plus mauvais. D'aillleurs sors les on va voir c'que ça donne 🤣 Le label n'interdit rien il donne son avis ça s'appel de la direction artistique. pic.twitter.com/lCirsxyii8 — Booba (@booba) February 24, 2024

Les collaborations de Didi B avec Dadju et Franglish n’avaient pas arrangé les choses, des artistes affiliés à Gims, rival de Booba.