Kanye West et Ty Dolla $ign : un premier extrait pour leur projet commun

Les fans ont enfin droit à un teaser

Enfin ! Après de nombreux reports, le projet commun "Vultures" de Kanye West et Ty Dolla $ign semble voir le bout du tunnel. Au moins, les fans ont droit à ce teaser :

🚨KANYE WEST X TY DOLLA SIGN



« EVERYBODY » extrait de leur projet commun !



🗓️Disponible dans la nuit



pic.twitter.com/U1No1ODSLG — Kultur (@Kulturlesite_) December 28, 2023

Toujours pas de date, mais un premier teaser qui fera encore patienter les fans. La pression monte donc pour le projet commun de Kanye West et Ty Dolla $ign, "Vultures". L’album devait sortir le 15 décembre, mais minuit passé, aucune trace du projet n'était présente. Les partisans de Kanye West n'ont pas perdu espoir, considérant que l'heure de l'événement sur la côte ouest signifiait peut-être que l'album était toujours en route. Mais ce n’était pas chose faite.

Récemment, "Ye" a partagé son premier message sur Instagram depuis des mois. Un message entièrement écrit en hébreu s’excusant des propos qu’il a pu tenir par le passé :

"Je m'excuse sincèrement auprès de la communauté juive pour tout débordement involontaire causé par mes paroles ou mes actions", commence-t-il dans le message. "Je n'avais pas l'intention de blesser ou de manquer de respect, et je regrette profondément la douleur que j'ai pu causer. Je m'engage à commencer par moi-même et à tirer les leçons de cette expérience afin de faire preuve d'une plus grande sensibilité et d'une meilleure compréhension à l'avenir". Avant de conclure : "Votre pardon est important pour moi et je m'engage à faire amende honorable et à promouvoir l'unité."