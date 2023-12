Cardi B sort du silence après sa séparation avec Offset

La rappeuse de 31 ans se lâche.

Vendredi 15 décembre, Cardi B s'est rendue sur X pour adresser une sorte de blâme au rappeur des Migos : "Crois-moi, je vais m'en prendre à toi ! Les Mufukas te tenteront quand tu seras au plus bas et à ton moment le plus vulnérable... tu es là à te sentir toi-même mais crois-moi, les tables tournent", a-t-elle déclaré.

Take your man to a park and leave me the fuck alone ! — Cardi B (@iamcardib) December 15, 2023

Cardi s'est ensuite rendue sur Instagram Live et s'est encore déchargée sur Offset, l'accusant de l'avoir "salie" et de ne pas avoir fait preuve de gratitude pour son aide qu’elle a apportée.

"Je n'aime vraiment pas faire n'importe quoi sur internet, mais le n'importe quoi est : arrêtez de m'appeler" décrit-elle. "Parce que tu vas parler à une fille qui se foutre de toi encore et encore et encore et toujours être comme, 'Fais attention à ce que je vais faire, fais attention à ce que je vais dire'."

"Ils aiment jouer avec moi car je ne suis pas une fille facile"

La rappeuse de 31 ans a continué : "C'est tellement triste qu'une fille aime jouer avec moi quand je suis le plus vulnérable, quand je ne suis pas le plus confiant. Ils aiment jouer avec moi parce qu'ils savent que je ne suis pas une fille facile. Hier, j'aurais pu sortir, j'aurais pu me détendre, j'aurais pu être ceci ou cela".

Avant d’ajouter une dernière pique à son ex-mari : "Il sait que je suis chez moi, il sait que je ne fais pas le maximum et je t'ai vraiment épargné. Tu t'es bien senti à cause de ton album et tout ça, et tu m'as vraiment salie après tant d'années où je t'ai aidée, sans même un remerciement."

On verra si le concerné répondra à ces attaques, mais la rappeuse semble avoir beaucoup de rancoeur.