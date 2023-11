Drake règle ses comptes avec Kanye West, Pusha T et Joe Budden !

Le natif de Toronto n'a pas été tendre avec eux.

Après avoir sorti la réédition de "For All the Dogs" ce vendredi 18 novembre, Drake règle ses comptes avec plusieurs personnes, notamment Kanye West, Joe Budden, et Pusha T.

La natif de Toronto offrait à ses fans six nouvelles chansons pour "For All the Dog Scary Hours Edition", et il n’a pas été tendre avec certains rappeurs. De vieilles querelles qui semblent être lourdes à porter pour Drake. Dès le premier son "Red Button", il reproche à Kanye West d'être un faux ami et de revenir sur leur réconciliation. En effet, les deux hommes s'étaient réconciliés à l'occasion du concert "Free Larry Hoover" fin 2021, mais Drake a laissé entendre plus tard qu'il l'avait fait pour rendre service au fondateur du label Rap-A-Lot Records, J. Prince.

"Chaque fois que tu as besoin d'un coup de pouce, je n'ai jamais hésité. Chaque fois que Yeezy a fait une trêve, il m'a gonflé la tête", rappe-t-il. "Je pensais que nous allions enfin nous réconcilier et nous mettre à l'éviter. Je me suis rendu compte que tout était prémédité".

Par la suite, sur le second titre "Stories About My Brother", le rappeur de 37 ans semble se moquer subliminalement de Kanye en faisant référence au fait qu'il se promène pieds nus, comme il a été vu en Europe l'été dernier. "J'ai hâte de voir le jour où tu choisiras de retirer tes affaires. Tu enlèveras tes baskets parce que tu en as marre de les attacher. Un jour, tu te réveilleras et tu leur diras : « Assez, c'est assez »" dit-il dans le son.

Ailleurs dans la même chanson, il s'en prend à Joe Budden, "Imaginez que nous recevions notre validation d'un ex-musicien en quête de reconnaissance. La même histoire à chaque fois, ils chahutent en se répétant. Je suis au sommet de la montagne, ces gars sont toujours au camp de base, ils planifient leur plan." Cet affrontement entre Budden et Drake avait débuté en 2016 et s'était ravivé le mois dernier après que le podcasteur ait dénigré "For All the Dogs".

Pusha T est également confronté à la colère de Drake. Sur le morceau "Wick Man", l’interprète de "One Dance" reprend son clash avec Pusha T "Je me souviens qu’ils plaisantaient à propos d'une tic, et maintenant ce rappeur fauché, ce garçon est une statistique". Il mentionne alors les paroles de Pusha T dans "The Story of Adidon" en 2018, dans laquelle il rappe sur son conflit avec le rappeur canadien.

En plus des trois concernés, Drake s’en est pris à Pharrell, James Harden, mais également aux femmes indépendantes qui le dénigrent en ligne. Dans "The Shoe Fits", il dénonce leur hypocrisie et se moque de leur suffisance : "À toutes les femmes qui se sentent super concernées et qui me dénigrent. Détendez-vous, buvez de l'eau, agissez comme si vous étiez la fille de quelqu'un" déclare-t-il.