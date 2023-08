Polo G arrêté pour kidnapping, vol et agression avec arme

Ça se complique pour lui...

Plus de 24h après les faits, on en sait un peu plus sur l'arrestation de Polo G à son domicile de Los Angeles. Si son avocat assurait jusque là que le rappeur n'y était pour rien et que cette impressionnante descente de police concernait d'autres personnes présentes avec lui au moment des faits, il semblerait finalement que ce ne soit pas le cas. En effet, l'arrestation de Polo G était bien volontaire et basée sur des accusations de kidnapping, vol et agression avec arme à feu. Mais pas de quoi non plus inquiéter l'équipe de défense de Polo.

"Nous attendons des informations complémentaires. Cela étant, les accusations portées contre Polo sont très inhabituelles étant donné le moment choisi et la prétendue connaissance de la police. Le temps écoulé entre l'incident allégué et l'arrestation est suspect. Nous sommes impatients de contester les accusations et la justification de notre client."

🚨 Une énorme arrestation a eu lieu cette nuit au domicile du rappeur POLO G !



Ce dernier a été menotté par les US Marshals qui ont encerclé sa maison avec 5 voitures 😳

Dans tous les cas, cette arrestation tombe plutôt mal étant donné que Polo G est censé sortir son tout nouvel album "Hood Poet" le 15 septembre prochain. Car même s'il a pu payer sa caution pour sortir de détention, ces trois accusations planent toujours au dessus de sa tête. On espère pour lui que la situation va s'éclaircir rapidement !