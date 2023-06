Rohff s'insurge contre le déploiement de force pour sauver le sous-marin

Alors que les moyens n'ont pas été les mêmes pour le naufrage de migrants il y a quelques jours.

Finalement, Rohff n'a fait qu'exprimer tout haut ce que l'on est sans doute nombreux à penser tout bas : comment a-t-on pu engager autant de moyens, financiers, humains et techniques pour sauver les "touristes du Titanic" quand, il y a à peine dix jours avait lieu le plus terrible naufrage d'un bateau de migrants et que tout le monde est arrivé après le drame ? Attention, notre idée n'est pas de critiquer les personnes qui se sont embarqués dans un sous-marin pour aller voir l'épave du Titanic et qui en sont mortes, mais on se demande toujours, comme Rohff, comment un tel "deux poids, deux mesures" est possible...

Un milliardaire au fond de la mer… Le monde se met sur pause. Des centaines d’hommes, femmes et enfants… Le monde ignore. Humanité à géométrie variable. " 42 milliardaires ne pourraient se payer ma tête "