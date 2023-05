Ice Cube attaquera en justice ceux qui feront des titres de lui avec une intelligence artificielle

Les artistes se rebellent contre l'IA.

Les faux titres générés avec des intelligences artificielles ont-ils déjà vécu ? Il semble bien que oui. Si, celui entre Drake et The Weeknd a fait carton ou si un autre vient de sortir en Jul et Ninho, les artistes ont bien compris que leurs droits étaient ainsi bafoués et la riposte est en train de s'organiser. Ice Cube par exemple a déjà annoncé qu'il trainerait en justice quiconque ferait un morceau avec son nom grâce à une IA.

Lors d'une interview avec le podcast Full Send, la légende du rap de la côte ouest a donné sa position sur cette tendance croissante du public créant des chansons avec des voix ressemblant à un artiste sans que ce dernier ne donne son consentement. Et il a d'ores et déjà annoncé son intention de saisir les tribunaux pour quiconque générerait une chanson sans qu'il ne donne son autorisation.

"Je ne veux pas entendre une chanson de Drake fabriquée par une IA. Je ne veux pas entendre ces conneries. Il devrait poursuivre celui qui l'a fait. Si jamais cela m'arrivait, je poursuivrais le mec qui l'a fait ainsi que la plateforme qui le joue. C'est comme un sample vous comprenez. Quelqu'un ne peut pas prendre votre voix originale et la manipuler sans avoir à payer. Je pense que l'IA est démoniaque et je pense que l'IA va subir les foudres des vraies gens et des vrais artistes."

Ice Cube n'est pas la seule personne qui s'est prononcée contre les dangers possibles de l'IA dans l'industrie de la musique. Le légendaire ingénieur Young Guru a récemment prévenu Timbaland qui y voit une bonne façon de faire revivre les artistes décédés, expliquant que cela ouvrait de bonnes opportunités. Dans un autre style de musique, Sting, lui, a carrément déclaré à la guerre à l'IA.