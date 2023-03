Fary se produira à Roland Garros

Le 7 juillet 2023.

C'est lieu où normalement se déroulent des compétitions sportives, un lieu où on tape dans une petite balle orange. Mais Fary a décidé d'en faire un écrin pour son prochain spectacle : il va donc se produire à Roland Garros le 7 juillet 2023 à 21h. Cette représentation exceptionnelle sera la première d'in artiste, peu importe son art, dans cette enceinte sportive. Son but est d'amener le stand-up dans des lieux légendaires et prestigieux. Cette fois encore, il sera précurseur car il associe le stand up et Roland Garros, deux univers pas forcément conçus pour se rencontrer un jour. Et pourtant cela aura lieu sur le court Philippe Chatrier.