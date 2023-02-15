Playboi Carti arrêté pour avoir étranglé sa femme enceinte

Les faits remontent au mois de décembre.

Les accusations sont graves et pourraient causer énormément de tort à Playboi Carti. Selon des informations révélées par TMZ, le rappeur d'Atlanta a été arrêté par la police en décembre dernier après s'en être pris physiquement à sa copine alors qu'ils étaient chez lui. Enceinte de 4 mois et en pleine dispute avec le futur papa au moment des faits, celle-ci affirme que Playboi Carti l'aurait étranglé. Le rapport de police dévoilé par TMZ est en tout cas assez explicite.

"La victime a déclaré qu'au cours d'une dispute verbale avec le suspect, il l'a agressée. Elle a déclaré que le suspect l'avoir attrapée par la gorge et poussée dans les buissons. Elle a déclaré qu'il y avait deux employés du suspect qui étaient là et regardaient. L'un d'entre eux aurait tenté de les séparer car il serrait le cou de la victime. La victime a déclaré qu'elle ne pouvait pas respirer."

Grâce à l'un des témoins présents sur place, la jeune femme a finalement pu s'échapper avant d'appeler la police. Au moment de leur arrivée, Carti avait déjà quitté sa propriété. Il a finalement été arrêté quelques jours plus tard puis placé en détention, avant d'être libéré sous caution en moins de 24 heures. Le rapport indique également que sa copine ne souhaitait pas donner le nom du rappeur aux autorités de peur de nuire à sa carrière.

Depuis ces révélations, aucun commentaire de la part de Playboi Carti n'a été fait. Seuls ses avocats ont pris la parole, affirmant l'innocence de leur client.

Iggy Azalea, ancienne petite-amie du rappeur a elle vivement réagi sur Twitter. Elle raconte avoir déjà vécu cette situation, mais se réjouit du sort de son ex, écrivant notamment "le karma existe".

Been there. Done that.

Warned you. 🤷‍♀️ — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) February 14, 2023 Imagine having a pregnant girlfriend and pretending they don’t exist until it comes out you like to abuse them too -

& rarely visiting your actual son unless is because you’re running from whatever problems ya got going on in Atlanta & the press with your serial abuse of woman 🤷‍♀️ — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) February 14, 2023