XXL dévoile ses Awards 2023 : découvrez la liste des vainqueurs

Kendrick Lamar en sort grand vainqueur.

Les débuts d'année sont traditionnellement la période durant laquelle on distribue les prix de l'année précédente. Le magazine de référence américain vient de faire sa distribution des prix. Ce sont les membres de XXL qui ont sélectionné les gagnants des 11 catégories des Awards 2023 tandis que le public choisissait le vainqueur de la catégorie The People's Champ.

Et, sans très grosse surprise, c'est Kendrick Lamar qui se taille la part du lion avec le prix de l'album de l'année pour "Mr. Morale & the Big Steppers" mais aussi dans les catégories rappeur masculin de l'année et performer de l'année. Juste derrière arrive Future avec deux récompenses comme artiste de l'année et chanson de l'année pour le titre en collaboration avec Drake et Tems, "Wait For U". Avec deux trophées également, Glorilla marque aussi l'année de son empreinte. Elle remporte les catégories révélation de l'année et artiste féminine de l'année. Enfin, et presque logiquement vu son immense production, c'est Young Boy NBA qui a été plébiscité par le public.

Retrouvez l'ensemble des résultats juste ici :

ARTIST OF THE YEAR​

21 Savage

Drake

Future / WINNER

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Pusha T

YoungBoy Never Broke Agai

ALBUM OF THE YEAR​

Drake and 21 Savage’s Her Loss

Future’s I Never Liked You

Latto’s 777

Lil Baby’s It’s Only Me

Lil Durk’s 7220

Kendrick Lamar’s Mr. Morale & the Big Steppers / WINNER

Pusha T’s It’s Almost Dry

SONG OF THE YEAR​

DJ Khaled’s “God Did” ft. Jay-Z, John Legend, Lil Wayne, Rick Ross, Fridayy

Drake and 21 Savage’s “Jimmy Cooks”

Future’s “Wait for U” ft. Drake and Tems / WINNER

Gunna and Future’s “Pushin P” ft. Young Thug

Hitkidd and GloRilla’s “F.N.F. (Let’s Go)”

Kendrick Lamar’s “The Heart Part 5”

Nicki Minaj’s “Super Freaky Girl”

MALE RAPPER OF THE YEAR​

21 SAVAGE

DRAKE

FUTURE

KENDRICK LAMAR / WINNER

LIL BABY

PUSHA T

YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN

FEMALE RAPPER OF THE YEAR​

CARDI B

COI LERAY

DOJA CAT

GLORILLA / WINNER

LATTO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

BEST NEW ARTIST OF THE YEAR​

BABYTRON

COCHISE

GLORILLA / WINNER

ICE SPICE

NARDO WICK

SAUCY SANTANA

YEAT

LYRICIST OF THE YEAR​

DENZEL CURRY

FREDDIE GIBBS

JID

JOEY BADA$$

KENDRICK LAMAR / WINNER

NAS

PUSHA T

PRODUCER OF THE YEAR​

ATL JACOB / WINNER

BOI-1DA

DAHI

HIT-BOY

HITKIDD

METRO BOOMIN

THE ALCHEMIST

PERFORMER OF THE YEAR​

DOJA CAT

JACK HARLOW

KENDRICK LAMAR / WINNER

LATTO

MEGAN THEE STALLION

PUSHA T

TYLER, THE CREATOR

VIDEO OF THE YEAR​

A$AP ROCKY’S “D.M.B”

HITKIDD AND GLORILLA’S “F.N.F. (LET’S GO)”

JID’S “DANCE NOW”

KENDRICK LAMAR’S “THE HEART PART 5”

LIL UZI VERT’S “JUST WANNA ROCK” / WINNER

NICKI MINAJ’S “SUPER FREAKY GIRL”

PHARRELL’S “CASH IN CASH OUT” FT. TYLER, THE CREATOR AND 21 SAVAGE

HIP-HOP'S HUMANITARIAN OF THE YEAR​

CARDI B

CHANCE THE RAPPER

DRAKE

MEEK MILL

MEGAN THEE STALLION

TRAE THA TRUTH / WINNER

VIC MENSA

THE PEOPLE'S CHAMP​