XXL dévoile ses Awards 2023 : découvrez la liste des vainqueurs

Les débuts d'année sont traditionnellement la période durant laquelle on distribue les prix de l'année précédente. Le magazine de référence américain vient de faire sa distribution des prix. Ce sont les membres de XXL qui ont sélectionné les gagnants des 11 catégories des Awards 2023 tandis que le public choisissait le vainqueur de la catégorie The People's Champ.
Et, sans très grosse surprise, c'est Kendrick Lamar qui se taille la part du lion avec le prix de l'album de l'année pour "Mr. Morale & the Big Steppers" mais aussi dans les catégories rappeur masculin de l'année et performer de l'année. Juste derrière arrive Future avec deux récompenses comme artiste de l'année et chanson de l'année pour le titre en collaboration avec Drake et Tems, "Wait For U". Avec deux trophées également, Glorilla marque aussi l'année de son empreinte. Elle remporte les catégories révélation de l'année et artiste féminine de l'année. Enfin, et presque logiquement vu son immense production, c'est Young Boy NBA qui a été plébiscité par le public.
Retrouvez l'ensemble des résultats juste ici :
ARTIST OF THE YEAR
- 21 Savage
- Drake
- Future / WINNER
- Kendrick Lamar
- Megan Thee Stallion
- Pusha T
- YoungBoy Never Broke Agai
ALBUM OF THE YEAR
- Drake and 21 Savage’s Her Loss
- Future’s I Never Liked You
- Latto’s 777
- Lil Baby’s It’s Only Me
- Lil Durk’s 7220
- Kendrick Lamar’s Mr. Morale & the Big Steppers / WINNER
- Pusha T’s It’s Almost Dry
SONG OF THE YEAR
- DJ Khaled’s “God Did” ft. Jay-Z, John Legend, Lil Wayne, Rick Ross, Fridayy
- Drake and 21 Savage’s “Jimmy Cooks”
- Future’s “Wait for U” ft. Drake and Tems / WINNER
- Gunna and Future’s “Pushin P” ft. Young Thug
- Hitkidd and GloRilla’s “F.N.F. (Let’s Go)”
- Kendrick Lamar’s “The Heart Part 5”
- Nicki Minaj’s “Super Freaky Girl”
MALE RAPPER OF THE YEAR
- 21 SAVAGE
- DRAKE
- FUTURE
- KENDRICK LAMAR / WINNER
- LIL BABY
- PUSHA T
- YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN
FEMALE RAPPER OF THE YEAR
- CARDI B
- COI LERAY
- DOJA CAT
- GLORILLA / WINNER
- LATTO
- MEGAN THEE STALLION
- NICKI MINAJ
BEST NEW ARTIST OF THE YEAR
- BABYTRON
- COCHISE
- GLORILLA / WINNER
- ICE SPICE
- NARDO WICK
- SAUCY SANTANA
- YEAT
LYRICIST OF THE YEAR
- DENZEL CURRY
- FREDDIE GIBBS
- JID
- JOEY BADA$$
- KENDRICK LAMAR / WINNER
- NAS
- PUSHA T
PRODUCER OF THE YEAR
- ATL JACOB / WINNER
- BOI-1DA
- DAHI
- HIT-BOY
- HITKIDD
- METRO BOOMIN
- THE ALCHEMIST
PERFORMER OF THE YEAR
- DOJA CAT
- JACK HARLOW
- KENDRICK LAMAR / WINNER
- LATTO
- MEGAN THEE STALLION
- PUSHA T
- TYLER, THE CREATOR
VIDEO OF THE YEAR
- A$AP ROCKY’S “D.M.B”
- HITKIDD AND GLORILLA’S “F.N.F. (LET’S GO)”
- JID’S “DANCE NOW”
- KENDRICK LAMAR’S “THE HEART PART 5”
- LIL UZI VERT’S “JUST WANNA ROCK” / WINNER
- NICKI MINAJ’S “SUPER FREAKY GIRL”
- PHARRELL’S “CASH IN CASH OUT” FT. TYLER, THE CREATOR AND 21 SAVAGE
HIP-HOP'S HUMANITARIAN OF THE YEAR
- CARDI B
- CHANCE THE RAPPER
- DRAKE
- MEEK MILL
- MEGAN THEE STALLION
- TRAE THA TRUTH / WINNER
- VIC MENSA
THE PEOPLE'S CHAMP
- 21 SAVAGE
- CARDI B
- DJ KHALED
- DRAKE
- DOJA CAT
- FREDDIE GIBBS
- FUTURE
- GLORILLA
- JID
- KENDRICK LAMAR
- KID CUDI
- LATTO
- LIL BABY
- LIL DURK
- MEGAN THEE STALLION
- NAS
- NICKI MINAJ
- PUSHA T
- YEAT
- YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN / WINNER