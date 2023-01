Dr. Dre en beef avec une députée américaine

Dr. Dre threatens Marjorie Taylor Greene with legal action over “Still Dre” tweet https://t.co/FoC4kyecyo pic.twitter.com/ffVX2QfEne

La lettre de l'avocat de notre bon docteur ne dit pas autre chose. Il accuse notamment Marjorie Taylor Greene d'"exploiter à tort "Still D.R.E." à travers les différents médias sociaux pour promouvoir [son] programme politique de division et haineux".

"On pourrait s'attendre à ce qu'en tant que membre du Congrès, vous ayez une connaissance des lois de notre pays. Il est possible, cependant, que les lois régissant la propriété intellectuelle soient un peu trop mystérieuses et insuffisamment populistes pour que vous y ayez vraiment passé beaucoup de temps... Nous vous écrivons parce que nous pensons qu'un vrai législateur devrait faire des lois et non les enfreindre, en particulier celles incarnées dans la constitution par les pères fondateurs. La loi américaine sur le droit d'auteur dit beaucoup de choses, l'une d'elles est que vous ne pouvez pas utiliser la chanson de quelqu'un d'autre pour des promotions de campagne politique à moins d'obtenir la permission du propriétaire du droit d'auteur sur la chanson. Une étape que vous avez dû oublier..."