Takeoff : le point sur l'enquête

L'enquête sur la mort de Takeoff n'a encore abouti à aucune arrestation mais les investigations se poursuivent. Le chef de la police de Houston, Troy Finner a d'ailleurs fait un point d'étape et se dit convaincu que les progrès réalisées aboutiront à une arrestation. Rappelons que le rappeur de Migos a été abattu à la suite d'une altercation devant un bowling de Houston le 1er novembre.

"Nous progressons. J'ai rencontré sa mère. J'ai personnellement parlé avec cette dame, je lui ai fait une promesse et il s'est dit beaucoup de choses. Nous voulons aboutir dans toutes les enquêtes où des hommes et des femmes se font tuer. Mais le principal, c'est de faire les choses correctement. Je ne veux pas que les membres de la famille fassent les montagnes russes en termes d'émotion. Je ne veux pas qu'on leur dise : 'nous nous sommes trompés, ce n'est pas la bonne personne'. Je veux que tout le monde soit patient et comprenne qu'ici, à Houston, il y aura de la justice."