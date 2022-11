Ziak : son morceau "Fixette" censuré dans NBA 2K23

Et le rendu fait mal au cœur…

Alors que la nouvelle entrée d’un morceau de Ziak dans NBA 2K a ravi les fans du rappeur, ils ont vite déchanté en découvrant que le titre a été largement censuré.

Le monument du jeu vidéo, NBA 2K, a toujours autant de succès auprès de ses utilisateurs. Depuis plus de 15 ans, chaque opus du jeu vidéo de basket éditée par Sega Sports, est attendu par des millions de personnes et chaque sortie est un événement. Outre le jeu en lui-même, la série NBA 2K est aussi largement appréciée pour son catalogue musical de qualité. Le rap (principalement US) y est largement mis à l’honneur et on ne compte plus le nombre de rappeur ayant contribué à la BO du jeu. On se souvient de Jay-Z en tant que producteur exécutif de NBA 2k13 ou encore de Take A Mic intégré dans 2K18. Cependant, le rappeur du 94 n’est pas le seul artiste français a avoir été intégré la franchise puisque Ziak en fait maintenant partie.

Le morceau "Fixette" du rappeur au bandana a, en effet, rejoint la liste musicale du tout dernier jeu, NBA 2K23.

🚨« FIXETTE » de ZIAK vient d’être intégré à NBA 2K23 ! 🏀 pic.twitter.com/66W8h6uiJb — DrillDiscovery🇬🇧🇨🇵 (@DiscoveryDrill) November 7, 2022

Cependant, il s’agit d’une victoire en demi-teinte pour l'interprète de "Talent" puisque le titre a été censuré et pas qu’un peu. Si le jeu est dans ses droits et peut effectivement censurer certains sons aux paroles un peu trop crues, on peut dire que les modérateurs ont eu la main bien lourde. "Fixette" se retrouve donc coupé toutes les deux ou trois punchlines (on exagère à peine) et parfois pendant de longues secondes. En d’autres termes, la censure gâche la musique et c’est bien dommage. Une déception partagée par de nombreux auditeurs qui n’ont pas caché leur surprise sur la Toile :

J’suis mort c’est même plus une censure la mdrrr ils ont enlevé la moitié du son

pic.twitter.com/KmWWfNaGqm — DrillDiscovery🇬🇧🇨🇵 (@DiscoveryDrill) November 9, 2022 La censure de Ziak dans NBA 2k23 c'est trop ya la moitié du son qui est coupé, honteux — َ. (@DyhZar_) November 8, 2022