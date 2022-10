On n'en a jamais douté...

Nos camarades de Raplume ont sorti ce vendredi 21 octobre une grosse compilation, "Le soleil se lèvera à l'Ouest" avec des artistes comme 1pliké140, Green Montana, So La Lune, Da Uzi, Zamdane, B.B. Jacques etc. Mais c'est avec Ziak qu'ils ont choisi de balancer le premier clip et le titre "Talent".