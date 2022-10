Bosh va devenir combattant professionnel de MMA

Une corde de plus à son arc.

Les rumeurs peuvent désormais prendre fin. Le mystérieux rappeur à se lancer dans une carrière professionnelle de MMA et à rejoindre l’organisation de Fernand Lopez est, en réalité, Bosh.

Après des semaines de spéculations, le doute se lève petit à petit quant à l’identité du rappeur français qui fera prochainement ses premiers pas en MMA. En effet, il y a quelque temps, Fernand Lopez, le directeur sportif de l’ARES Fighting Championship a fait monter la pression en faisant une annonce. Ce dernier a déclaré qu’un artiste du rap game allait se lancer dans l’aventure free fight et rejoindre sa ligue. Il n’en fallait pas moins pour affoler les réseaux sociaux et faire naître les premières rumeurs. Si les noms de Kaaris, Rohff ou Booba ont été évoqués, c’est surtout le rappeur Rémy qui été pressenti. Il faut dire qu’avec son impressionnante transformation physique et sa pratique du MMA, ce n’était pas improbable. Aujourd’hui, c’est Bosh qui prend sa place.

L’artiste a, en effet, partagé sur ses réseaux, la fameuse vidéo dans laquelle Lopez déclare :

"[…] Il a une vraie volonté de faire une carrière. Il est encore relativement jeune. Il veut faire une vraie carrière, pas de combats montés, pas un one shot, une vraie carrière dans le MMA. […] Et faire un parallèle, continuer sa carrière de rappeur".

Source story Snapchat de Bosh pic.twitter.com/LmOA2V8j61 — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) October 23, 2022

Si aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment, ce nouvel élément nous en dit quand même un peu plus. Décidemment, Bosh est un artiste complet. Entre sa carrière dans le rap, son succès fulgurant suite à son rôle dans la série "Validé" et maintenant, le free fight, jusqu’où va-t-il aller ?