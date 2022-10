Drake mis à l'honneur par le FC Barcelone et Spotify

Le Canadien est le premier artiste à dépasser les 50 milliards de streams sur plateforme.

Alors qu'Eminem vient à peine de franchir un nouveau palier sur Spotify en entrant (une nouvelle fois) dans le très sélect Billions Club de Spotify avec son morceau "Godzilla" en featuring avec Juice Wrld, Drake vient d'éclipser le Détroiter avec un record encore plus fou : il est le premier artiste à atteindre plus de 50 milliards de streams sur la plateforme ! Les chiffres sont tellement énormes qu'on a du mal à réaliser. Mais Spotify, sponsor maillot du FC Barcelone a trouvé un moyen de célébrer ce record comme il se doit et de mettre Drake à l'honneur. Ainsi, ce dimanche, le Barça qui affronte le Real Madrid dans le Clásico le plus suivi de la planète football arborera sur le terrain du Santiago Bernabeu un maillot hommage à Drake sur lequel on retrouvera le logo de son label, OVO.

Le rappeur en personne a posté une image de ces maillots si spéciaux.

"Pour la première fois de notre histoire, nous remplaçons le nom de notre sponsor principal sur le devant de notre maillot par un artiste de renommée internationale, Drake. Cette initiative montre notre potentiel à devenir une plateforme unique pour offrir des expériences qui nous aident à nous rapprocher de nos fans tout en atteignant de nouveaux publics à travers le monde."

Et ce n'est pas tout puisque durant leur échauffement, les joueurs barcelonais porteront un maillot floqué avec le nom de DRAKE et le numéro 50 dans le dos et le logo Spotify sur la partie frontale.

Un record fêté en grandes pompes !