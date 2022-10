Kanye West également banni de Twitter

Ce n’était qu’une question de temps.

Après Instagram, c’est au tour de Twitter de sanctionner Kanye West. La plateforme a banni le rappeur pour des propos jugés antisémites.

Les jours passent et les polémiques s’enchaînent pour Ye. Au rythme où il va, il est difficile de suivre ou de savoir exactement ce qu’il se passe dans la tête de l’artiste américain. Récemment, il accusait Adidas de l’avoir "violé et volé ses designs", poussant la marque à reconsidérer son partenariat avec le rappeur, mais c’est surtout son t-shirt "White Lives Matters" qui a fait le plus scandale. Ye s’est montré arborant ce t-shirt lors de la Fashion Week à Paris et se trouve dans la tourmente depuis. De nombreux internautes et célébrités ont d'ailleurs réagi, mais c’est avec Diddy que Kanye semble avoir eu le plus de problèmes.

Le producteur et rappeur a vivement critiqué le t-shirt et les deux artistes se sont expliqués. Cependant, Yeezy, comme à son habitude, a partagé la conversation sur ses réseaux. Une grave erreur de sa part puisque cela lui a valu une suspension de son compte Instagram pour ses propos jugés antisémites. De plus, une porte-parole de Meta, la mais mère d’Instagram a déclaré que le groupe avait supprimé certains contenus présents sur son compte, sans préciser lesquels.

Suite à cela, l’ex-mari de Kim K s’est rabattu sur Twitter. Il a commencé par s’attaquer à Mark Zuckerberg, patron de Meta en partageant une photo d’eux légendée : "Regarde Mark. Comment tu vas me virer d’Instagram. On était pote".

Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur — ye (@kanyewest) October 8, 2022

Mais, il ne s’est pas arrêté là. Ye a ensuite publié un tweet, qui, cette fois-ci, lui a valu un bannissement du réseau social. Il disait :

"Je suis un peu endormi ce soir mais quand je me réveillerai, je vais me mettre en mode "Death con 3" contre LES JUIFS. Le plus drôle c’est que je ne peux même pas être antisémite parce les noirs sont aussi des juifs. Vous avez joué avec moi et essayez d’évincer toute personne s’opposant à vos plans".

Kanye West qui revient sur Twitter en mode full antisémite. pic.twitter.com/4KG94ZUxQZ — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 9, 2022

Une publication lunaire qui n’est pas restée bien longtemps visible. Twitter a par la suite remplacé le message par : "Ce tweet enfreint la charte du réseau" avant qu’un porte-parole indique dimanche 9 octobre que son compte avait été verrouillé en raison d’une violation du règlement du réseau social. Une décision qui était, effectivement, prévisible. Ce qui est moins sûr, c’est la réaction de Kanye West face à cela.

Affaire à suivre.