Michael Jackson : un documentaire pour l'anniversaire de "Thriller"

L'album mythique va fêter ses 40 ans.

"Thriller" de Michael Jackson est l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Ce disque iconique va bientôit fêter ses 40 ans, exactement le 30 novembre 2022. A cette occasion, il reparaîtra dans une version collector et sera également accompagné d'un documentaire retraçant les différentes étapes de sa conception.

Pour fêter cette date si particulière, une nouvelle édition de "Thriller" sortira le 18 novembre avec, évidemment, les morceaux originaux (les tubes "Thriller", "Billie Jean", "Beat It" ou "Wanna Be Startin' Somethin") mais aussi des remix et des démos inédites. Mais ce n'est pas tout, cette fois, il y aura aussi des images à travers un documentaire qui reviendra sur les coulisses de la création de cet album mythique. Celui-ci sera réalisé par le metteur en scène Nelson George, journaliste et historien de la musique et sera composé d'image d'archive et d'interviews inédites. Dans un communiqué, le réalisateur précise les contours de son travail.

La sortie de "Thriller" a redéfini Michael Jackson, l'emmenant de la star adolescente à la superstar adulte, qui a composé des chansons mémorables, a chanté magnifiquement et atteint le plus haut niveau de performance sur scène. L'album, et les clips qu'il a inspirés, ont créé un nouveau modèle pour marier musique et image. Ce fût un privilège d'explorer cet album extraordinaire et de revisiter sa magie."