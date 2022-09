Orelsan : pourquoi a-t-il autant travaillé son corps ?

Le parti-pris est donc artistique dans un premier temps mais il y avait aussi la volonté de rendre Orelsan plus séduisant.

Entre 2010 et 2012, quand Wagram m’a demandé de m’occuper de la direction artistique du deuxième album ("Le Chant des Sirènes"), on était sur des canons de beauté plus classiques. Et je trouvais que ça allait de soi de le rendre beau gosse, pour des questions de rôle, de séduction et d’esthétique aussi.

Ce qui semble un peu moins vrai aujourd'hui, même si, évidemment, le travail le plus important a déjà été fait.

"Ce qui est marrant avec Aurélien, c’est qu’il s’en fiche d’être beau à l’image ou pas. Ça arrive encore, même pour le clip de l’Odeur de l’essence ou Jour meilleur, que des gens du milieu me disent « tu l’as rendu beau ». Mais ce n’est plus une recherche aujourd’hui."

Une vision artistique et esthétique qui n'a pas forcément plu à Orelsan quand le réalisateur lui a proposé mais une routine qu'il a finalement gardée. Et quand on le voit sur scène, on sent bien qu'il est à l'aise dans son corps et dans sa façon de bouger.