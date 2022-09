Kanye West fait ses débuts sur TikTok

Ye a fini par céder !

Après s'être fait régulièrement remarquer sur Twitter et Instagram, Kanye West débarque enfin sur TikTok. Créé le week-end dernier, son compte cumule déjà plus de 260 000 abonnés.

Il aura fallu plusieurs années à Kanye West pour céder à la tentation TikTok, mais c'est enfin arrivé ! Le rappeur de Chicago a créé son compte sur la plateforme le week-end dernier, sous le pseudo YE. Et il n'en faut pas plus pour créer un évènement, puisqu'au bout de quelques heures, plusieurs milliers de personnes s'y étaient déjà abonnés. Pourtant, Kanye n'a posté qu'une seule et unique vidéo, et elle n'a rien de très palpitante...

On y voit le rappeur filmer la radio de sa voiture, qui joue l'un de ses morceaux extrait de son album "Jesus is King", le tout sur trois minutes et sans aucune description. Malgré tout, la publication compte plus de 200 000 likes, et 830 000 vues. L'effet Kanye !