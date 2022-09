Kalash Criminel : un morceau inattendu fait le buzz sur TikTok !

TikTok est sans doute l’un des réseaux les plus surprenant de sa génération. Il y a des nouvelles trends tous les jours et il a même permis a des morceaux inattendus de percer, ou de revenir au-devant de la scène.

Le morceau "10,12,14 bureau" de Kalash Criminel est en trend ces derniers jours avec un challenge que les tik tokeurs s’empressent de faire. C’est simple, une première personne commence les paroles, accompagnée de tous ses amis alignés les uns à côté des autres, puis chacun à son tour fait un playback du morceau. Le challenge est donc ressemblant à toute trend TikTok de base, mais ce qui est étonnant est que le morceau de Kalash Criminel "10,12,14 bureau" date de 2016 (de son album "R.A.S"). Le morceau sans clip sur YouTube est presque à 4 millions de vues, et il revient dans les stats grâce au challenge TikTok.

TikTok remet des morceaux au goût du jour

Le réseau social n’est pas à sa première fois en termes de mise en avant de morceaux inattendus. C’est arrivé de nombreuses fois, un des exemples les plus significatifs de la puissance du réseau social est le morceau "Running Up That Hill" de Kate Bush. C’est un morceau qui date de 1985 !

Et pourquoi il a été remis au-devant de la scène ? Il est dans la série "Stranger Things", une des séries les plus populaires de sa génération. TikTok a également fait partie de la montée du morceau avec de nombreuses vidéos utilisant le morceau, il a même atteint le BillBoard 100 aux Etats-Unis, et pas n’importe quelle place : le top 10 pendant des semaines.