Drake bat un record détenu depuis des années par les Beatles

Drake vient d'ajouter une nouvelle ligne à son énorme palmarès après avoir battu un record détenu de longue date par les Beatles. Comme Billboard l'a rapporté lundi 15 août, la nouvelle collaboration "Staying Alive" du chanteur canadien avec DJ Khaled et Lil Baby est entrée directement à la cinquième place du Billboard Hot 100 de cette semaine. Ce classement signifie que le 6 God a réussi à placer 30 de ses titres au palmarès dépassant le record détenu depuis 55 ans (!!!) par les Beatles avec 29. Mais ce n'est pas tout. Grâce à "Staying Alive", Drizzy compte désormais 100 entrées dans le Top 20 du Hot 100, plus que tout autre artiste depuis le début du classement il y a 64 ans.

Drake était tellement content qu'il a partagé la nouvelle sur Instagram.

Ce n'est pas la première fois que Drake marque l'histoire du Billboard. L'année dernière, il est devenu le premier artiste à faire ses débuts simultanément au sommet du Billboard 200 et du Billboard Hot 100 avec "Certified Lover Boy" et le single "Way 2 Sexy". Il a répété l'exploit en juin lorsque "Honestly, Nevermind LP" et "Jimmy Cooks", en feat avec 21 Savage, ont tous deux débarqués au premier rang de leurs classements respectifs.

En termes de statistiques, les Beatles ne sont pas le seul groupe à être éclipser par Drake. Le record de Michael Jackson avec "Thriller" qui avait classé sept titres dans le top 10 du Billboard Hot 100 à sa sortie a été effacé après 40 ans de règne par les neuf singles issus de "Certified Lover Boy" dans les dix premiers du classement.

De quoi célébrer dans la joie et la bonne humeur !