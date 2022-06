TK propose 50€ euros à ses fans pour faire la promo de son album

Dans un message également mis en avant par RapPlume, TK explique sa démarche, après une discussion avec le boss de son label qui lui confirme qu'il a bien 5000€ de budget marketing et qu'il en dispose comme il le veut.

"La maison de disques me donne 5K pour faire de la promo pour la sortie de l'album. En vérité, c'est vous qui faites la vraie promo et propagande de l'album. Du coup, je me suis dit : les vraies personnes à rémunérer c'est ceux qui nous écoutent et qui nous partagent. On s'est dit pourquoi pas rémunérer 100 personnes de 50€ chacun pour faire de la promo à la sortie de l'album et de la propagande. Je pense que c'est cool et sympa et ça fait profiter 100 personnes qui donnent vraiment de la force [...] Donc voilà les amis, je lance une campagne de recrutement : JE RECHERCHE 100 PERSONNES QUI AIMENT BIEN MA MUSIQUE ET QUI SOUHAITENT ÊTRE REMUNERER DE 50€ POUR QUELQUE CHOSE QU'ILS ALLAIENT DE BASE FAIRE GRATUITEMENT (PS: les personnes seront sélectionnées au hasard dans les retweets avec le #Album TK, avec priorité aux blazes que je croise souvent en train de tweeter sur du TK"