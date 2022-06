Bobby Shmurda : "les gens me comparent à Jay-Z, Diddy, DMX & 50 Cent"

Le rappeur new-yorkais dans la droite ligne de ses glorieux aînés ?

New York est certainement une des villes si ce n'est LA ville la plus emblématique pour le hip-hop. Elle a produit une longue lignée d'icônes qui ont laissé leur marque dans le rap et dans le hip-hop. Bobby Shmurda étant originaire de Big Apple, il pense être de ceux-là, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors d'une interview sur les ondes de Power 106 à Los Angeles, en Californie. Le jeune rappeur de 26 ans a donné les noms des idoles à qui les fans le comparaient.

"On me parle de DMX, P. Diddy, 50 Cent et Jay-Z parfois. Mais quand j'entends Jay, je me demande si je suis vraiment comme lui. Jay est d'un calme sauvage, je suis plus dans l'erreur. Mais je pense que je suis comme lui en termes de business. Je sens que, parfois, quand j'entre dans une pièce, c'est une personne différente qui est en moi qui va obtenir ce qu'elle veut. Tu reçois ce que tu donnes, je suppose. Je peux l'être à tout moment, je peux changer. Je peux être tout le temps en mode business time. Parfois, il est temps de s'amuser et de rigoler. Mais il y a un temps et un lieu pour tout."