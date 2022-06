XXL dévoile sa cuvée 2022 de ses Freshman

Il y a du beau monde sur cette liste si prestigieuse.

C'est devenu une institution. La liste 2022 des Freshman publiée par le magazine XXL vient de sortir. Et il y a du beau monde !

En introduction, la rédaction de XXL rappelle que "s'il y a une chose que le hip-hop a continué de faire tout au long de ses près de 50 ans d'existence, c'est évoluer".

"Au fil des ans, tout a changé, la musique, le genre, les artistes. Une partie de l'évolution la plus excitante du hip-hop se présente sous la forme de nouveaux arrivants qui entrent dans le game chaque année. C'est pourquoi XXL Freshman, qui a débuté en 2007, a été créé."

La liste des Freshman fête donc ses 15 ans cette année. Et c'est au tour des futures gloires du rap américain d'être mis à l'honneur et bien que cela ne soit jamais un processus facile, la rédaction de XXL est arrivée à dresser une liste de 12 noms après bien des discussions, des réunions, des embrouilles ou des coups de coeur des uns et des autres. 12 nouveaux artistes ont reçu le "titre" de Freshman. Et quand on se rappelle un peu les listes précédentes, on sait que cela a quand même un impact certain sur la carrière d'un jeune artiste.

La classe 2022 XXL Freshman brise le moule. Les artistes qui la composent refusent de se conformer à la norme et se targuent de créer un nouveau son dans le hip-hop. Comme les classes qui les ont précédés, ces rappeurs nouvellement intronisés visent la célébrité. Elle est composée de Nardo Wick, Doechii, Sofaygo, Babyface Ray, Kali, Kaycyy, Cochise, Big 30, Kentheman, Big Scarr, Saucy Santana et Babytron.