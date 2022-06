21 Savage a reçu de bons conseils de la part de Jay-Z

Il les a appliqué et ça a payé !

21 Savage révèle les plus grandes leçons monétaires qu'il a tirées de sa rencontre avec Jay-Z.

Math Hoffa, rappeur de battle devenu podcasteur, continue de diffuser son interview en plusieurs parties sur le podcast “My Expert Opinion” avec 21 Savage. Au cours de l’extrait diffusé mercredi 8 juin, le rappeur d'Atlanta a parlé de sa rencontre avec Hova en 2019 et des bons conseils qu'il a reçus du magnat du rap lors de ce rendez-vous.

"Il m’a simplement dit les trois choses principales dans lesquelles il dépense son argent. Il m'a dit : "je suis allé chercher un chef. Un médecin, je suis allé chercher un médecin. Et il a dit un avocat. J'avais déjà un avocat à l'époque. Il me parlait d'art aussi. J'ai commencé à investir dans l'art et ce genre de choses."

Le rappeur à l’origine du hit "A Lot" a déclaré que les conseils qu'il avait reçus du MC milliardaire étaient judicieux, en particulier en employant un chef et en ayant un médecin de garde.

"Je mange mieux. Je n'ai pas vraiment besoin de quitter la maison aussi souvent qu'avant. Et le médecin est pratique aussi. Je déteste les hôpitaux et tout ça. C'est juste bien d'en avoir un de garde. Il a un médecin de niveau différent, cependant. Son médecin et moi c'est différent. Il a un vrai médecin. Pas en direct, mais il viendra l'opérer chez lui s'il a besoin."

Plus tard, 21 Savage a parlé de Jay-Z qui avait engagé un avocat dans son dossier d'immigration après l'arrestation et la menace d'expulsion de l’auteur des rimes du morceau "Bank Account" en février 2019. Cette décision a aidé à le faire libérer. Deux mois plus tard, 21 Savage a qualifié Jigga de “plus grand rappeur de tous les temps”.