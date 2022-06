SCH perd la voix de "JVLIVS"

Une des constantes de la saga "JVLIVS" lancée par SCH, c'est la voix du narrateur qui raconte l'histoire ou donne l'état d'esprit des personnages entre chaque morceau. Si jamais le Marseillais envisage de sortir un troisième opus, il faudra faire sans cette voie grave et impressionnante. José Luccioni dont c'était la voix qu'on entendait sur les albums de SCH s'est éteint au grand dam du rappeur qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

On aura même pas eu le temps de te le remettre 🥲

Courage à tes proches , merci pour la culture , merci pour JVLIVS , reposes en paix José 🙏🏼 pic.twitter.com/e9QDxvmPuI — JVLIVS II (@Sch_Mathafack) June 2, 2022

Pour mieux resituer José Luccioni, vous devez aussi savoir qu'il était la voix française d'Al Pacino. Il doublait aussi les acteurs Beau Bridges et Kevin Weisman. Il est également connu pour avoir prêté sa voix à de nombreux jeux vidéo et à leurs personnages comme Victor Sullivan (alias Sulli) dans "Uncharted," Marcus Fenix dans "Gears of War," Scott Shelby dans "Heavy Rain "ou encore Tom Sheldon dans "Just Cause". Travaillant aussi dans l'animation, il a doublé Balthazar dans "Rango", et Abraham Van Helsing dans les derniers opus de la saga "Hôtel Transylvanie".

Si jamais il y a un "JVLIVS 3", il faudra trouver une voix aussi puissante et énigmatique et ce ne sera pas une mince affaire...