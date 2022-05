Rappeuses en liberté : les inscriptions sont ouvertes

Le but est de valoriser les rappeuses.

La nouvelle édition de l'opération "Rappeuses en liberté" vient d'être lancée ! Pour ceux qui ne connaitraient pas cette initiative, il s'agit de valoriser la place de la femme dans le rap et de choisir des rappeuses à accompagner totalement dans leur développement : elles pourront en effet être accompagnées par Puma pour un deal d'égérie, le Studio des Variétés pour l'accompagnement artistique, l'ADAMI et la SACEM pour la structuration... Cette année, le jury est composé de Nicole Schluss la manageuse de Diam's, Béatrice Bonnefoi qui produit Chilla, Leïla Sy la réalisatrice choisira dix profils de rappeuses qui seront ensuite accompagnées dès le mois de juillet. Le concours s'est ouvert le 16 mai et les candidates ont jusqu'au 10 juin pour présenter leurs candidatures.

Pour participer au concours, il y a quand même des étapes à passer :

1 - Pour s'inscrire, les candidates doivent proposer des éléments créatifs dont deux vidéos sur le site www.rappeusesenliberte.com

2- Dix finalistes seront ensuite choisies par un jury composé de professionnels

3- Les dix finalistes se produiront ensuite au Festival Grand 8 et lors du MaMA Festival en présence de Doria, la marraine de cette saison et du jury. Suite à ces concerts, le jury et Doria désigneront les trois lauréates.

Les trois lauréates recevront un prix de 2000€, l'enregistrement du titre et du clip commun et participeront à la compilation "Rappeuses en liberté". Elles seront programmées lors de concerts et festivals comme les Ardentes. Elles auront des rendez-vous privilégiés avec des professionnels du rap, un deal d'égérie avec Puma, une résidence de trois jours en studio d'enregistrement et une distribution illimitée en ligne valable d'un an.

Autrement dit, ça vaut le coup alors à vos stylos !

Grégory Curot