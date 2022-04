Les albums du Wu-Tang Clan et A Tribe Called à la librairie du congrès

Un honneur mérité !

Wu-Tang Clan et A Tribe Called Quest sont des groupes appréciés dans le monde entier. Ces deux crews sont reconnus comme deux des plus grands groupes de hip-hop de tous les temps et maintenant ils sont aussi reconnus par le Congrès américain. Mercredi 13 avril, le National Recording Registry a annoncé qu’"Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" du Wu-Tang et "The Low End Theory" de ATCQ font partie des œuvres d’art qui ont été sélectionnées pour être archivées à la Bibliothèque du Congrès.

Several recordings joining the #NatRecRegistry this year were influential in helping deepen and grow the genres of rap, hip-hop and R&B in American culture. Among those: “The Low End Theory” by A Tribe Called Quest (@ATCQ).https://t.co/hNnKnpUPA6 pic.twitter.com/i8jhhahrT9 — Library of Congress (@librarycongress) April 13, 2022

Chaque année, le Congrès ajoute 25 enregistrements sonores à sa liste de trésors audio, qu’il juge culturellement, historiquement ou esthétiquement significatifs.

Dans un communiqué, l’ex-meneur du groupe A Tribe Called Quest, Q-Tip, remercie le Congrès américain.

"Nous sommes honorés que notre travail soit ajouté au prestigieux National Recording Registry parmi tant d’autres œuvres étonnantes. Nous sommes honorés et reconnaissants de cette reconnaissance. Merci beaucoup."

Le Wu-Tang Clan et A Tribe Called Quest rejoignent un groupe important d’artistes hip-hop déjà présents à la Bibliothèque du Congrès. Des albums classiques de Dr. Dre "The Chronic", JAY-Z "The Blueprint" et Nas "IIImatic" ont été archivés ces dernières années, en plus de morceaux emblématiques tels que "Dear Mama" de 2Pac, "Rapper’s Delight" de The Sugarhill Gang et "The Message" de Grandmaster Flash & The Furious Five.