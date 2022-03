Soulja Boy : "TikTok n'aurait pas eu un tel succès sans moi !"

Et c'est reparti...

Ce qu'il a de bien avec Soulja Boy, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. A défaut de refaire des hits, il a toujours une bonne vanne à lancer sur les réseaux sociaux. Si ses dernières publications étaient sérieuses puisqu'il nous apprenait qu'il allait être papa et qu'il attendait un garçon, il est vite revenu à ses habitudes, le grand n'importe quoi. Cette fois, après avoir revendiqué l'invention d'Internet ou l'achat d'une étoile, il vient d'annoncer, très sérieusement qu'il était à l'origine du succès de TikTok comme il l'a dit dans le "It's Tricky With Raquel Harper".

"J'ai demandé à Beyoncé de faire la danse 'Crank That (Soulja Boy) !' J'ai créé TikTok ! TikTok ne serait pas TikTok sans Soulja Boy. Le propriétaire de TikTok a également entendu "Crank That (Soulja Boy)" ! Il a aussi vu la vidéo ! C'est là qu'il a eu l'idée de lancer l'application. Il a regardé les danses, il a compris que c'était un excellent moyen de gagner de l'argent avec des enfants qui dansent sur une chanson. TikTok, je veux mes 10% !"