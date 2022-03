Hatik : une demande en mariage à son concert

C'est très original.

Aux Etats-Unis, cela se voit parfois à la mi-temps d'un match de basket ou de football américain. Un couple arrive sur le terrain, l'homme met un genou à terre et fait sa demande en mariage à sa dulcinée, surprise et émue et encouragée par des milliers de spectateurs. De mémoire, on n'a pas souvenir d'avoir vu ça pendant un concert, mais peut-être y-a-t-il déjà eu des précédents. En tout cas, ce qui s'est passé ce week-end durant un concert d'Hatik va rester à la fois dans la mémoire du rappeur mais aussi des spectateurs. En effet, un couple a profité de l'événement pour se dire oui, au milieu de la fosse alors que les spectateurs et la foule se sont écartés pour leur laisser de la place et qu'ils reprennent une chanson du rappeur qui parle, évidemment, d'amour. L'image est belle et si l'endroit et le moment peuvent paraître surprenant au premier abord, après tout, pourquoi pas, on ne pourra pas dire que monsieur n'a pas été original dans sa demande.