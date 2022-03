Lil Baby bat un nouveau record au Billboard

Son album "My turn" toujours au top !

Le deuxième album de Lil Baby "My Turn" connaît un succès fou depuis sa sortie. Le projet est sorti en février 2020 et a réussi à se hisser à la première place du Billboard 200 dès ses premières semaines d'exploitation. Pendant cinq semaines, l’album occupe la première place du classement et devient triple platine en l’espace d’un an seulement. Le rappeur originaire d’Atlanta a sorti la version de luxe de “My Turn” quelques mois après. Cette réédition a également été un véritable succès pour l’album intégral.



Jeudi 17 mars dernier, le magazine Billboard a annoncé que “My Turn” avait cumulé au total 85 semaines dans le top 10 du classement des meilleurs albums R&B/Hip-Hop. Grâce à son exploit de la semaine, “My Turn” devient le seul album dans le monde à atteindre ce total depuis le début du palmarès des albums R&B/Hip-Hop en 1965. “Hollywood's Bleeding” de Post Malone détenait auparavant ce record avec 84 semaines passées dans le top 10 de 2019 à 2021.

My turn again 🔥🔥 — Lil Baby (@lilbaby4PF) March 14, 2022

“My Turn” de Lil Baby a passé un total de 106 semaines sur le palmarès des meilleurs albums R&B/ Hip-Hop, dont six passages différents à la première place. L'album comptait également cinq succès différents dans le top 10 du classement des singles, dont "Woah" à la place 7, "Sum 2 Prove" à la 9e place, "Heatin Up" en feat. avec Gunna en numéro 10, "We Paid" en feat. avec 42 Dugg, 8e et "The Bigger Picture à la place" sur le podium en troisième position.

Alors qu'il célèbre cet énorme accomplissement, Lil Baby se prépare déjà à nous sortir de nouveaux projets qui s’annoncent très lourds !