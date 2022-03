Rohff se confie sur l'éducation de ses enfants

La bonne voie à suivre...

Dernièrement, Rohff a accepté d'accorder une très longue interview au site belge Sud Info. A cette occasion, il s'est confié sur sa musique évidemment, mais aussi sur sa famille, notamment sur l'éducation de ses quatre enfants...

En effet, malgré son énorme succès, l'artiste reste simple et bien ancré dans la réalité, les pieds sur Terre.

Cela n'a pas toujours le cas. Nous gardons tous un souvenir assez choquant et étonnant de sa bagarre en avril 2014, lorsqu'il s'en était violemment pris à un vendeur de la boutique Ünkut de Booba dans le quartier de Chatelet, à Paris. Heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts depuis et le rappeur le reconnaît volontiers et s’en sert pour éduquer ses quatre enfants.

"Dans un premier temps, ils vont apprendre tout seuls. C’est important pour eux. Tu ne peux pas leur montrer tous les chemins parce que ce n’est peut-être pas les chemins qu’ils veulent prendre. Moi, je suis là pour limiter la casse et pour leur dire j’ai vécu ci, j’ai vécu ça, ça, je l’aurais fait, ça, je ne l’aurais pas fait... Ils doivent vivre pour comprendre."

Rohff insiste sur l'importance d'apprendre seul également de ses propres erreurs car il reconnaît que ses enfants ont la chance d'avoir une enfance bien moins difficile que la sienne :

“Nous, on est là, on a pavé le chemin, et ça sera leur tour à eux, plus tard, de paver le chemin pour leurs enfants. Ils doivent comprendre ce qu’est ‘endurer’ la galère. Ils doivent traverser des galères, même s’ils en ont beaucoup moins que nous, parce qu’on est là pour les mettre bien aussi, pour les mettre à l’abri. Honnêtement, comparé à nous, ce sont des enfants gâtés. Ils ont tout. Mon petit dernier, par exemple, il a voyagé et a peut-être fait plus de destinations que plein d’adultes”.

Fier de pouvoir offrir à ses enfants ce que lui n'a jamais eu étant lui-même petit, Rohff est également conscient que cette chance et ce confort peuvent également être mauvais :

“Ça fragilise. Nous, d’avoir manqué de tout, ça nous a endurci et immunisés contre plein de choses. Et dans le monde qui est en train de se dessiner actuellement, il faut leur ouvrir les yeux. Il y a intérêt, sinon ils vont se perdre, ça va être des fragiles, ils vont être arrogants parce qu’ils ont tout, ils vont chier sur les pauvres et se moquer des gens qui n’ont pas. Ce n’est pas le but du jeu. C’est une sale éducation ça. Donc on est là pour les aiguiller, leur montrer la bonne voie à suivre”.

Des paroles sages à méditer.