Fivio Foreign et Maino ont rencontré le maire de New-York à propos de la drill

La situation reste tendue.

Il y a une vague de violence à New York qui a fait dire au maire de la ville, Eric Adams, qu'il fallait interdire les vidéos des clips et des artistes qui font de la drill. Les rappeurs se sont évidemment insurgés contre cette décision et les choses ont pris une autre tournure puisque Fivio Foreign, Maino et B-Lovee, entre autres, ont participé à une réunion avec l'édile afin d'ouvrir le dialogue sur la relation entre la drill et la flambée de violence armée qui a secoué Big Apple.

"On a beaucoup parlé de drill et notamment de la drill à New York, des liens entre la violence et la culture et je voulais juste avoir une conversation avec le maire", a déclaré Maino dans une de la réunion publiée sur Instagram.

"Nous sommes venus avec Fivio, le jeune B-Lovee, Slow et Bucks, Bleezy et nous avons parlé de ce qui passe vraiment afin que le maire puisse avoir une vraie perspective et une vraie compréhension de ce qu'est la drill music. Nous lui avons dit que nous pouvons avoir un vrai dialogue et vraiment faire bouger les choses."

Le maire de New-York a ensuite dit que les conclusions de la conversation qu'il a eu avec les rappeurs seraient bientôt rendues publiques.