Orelsan : deux tickets d'or introuvables crééent la pagaille !

Les disquaires prennent des mesures.

Le coup marketing d'Orelsan est-il en train de se retourner contre lui ? Pas sûr mais ce qui est certain c'est que cela créé de gros problèmes aux disquaires qui doivent faire face à l'acharnement des fans pour retrouver les deux derniers tickets d'or glissés dans "Civilisation" et qui donnent la possibilité à son possesseur d'aller voir tous les concerts d'Orelsan gratuitement. Résultat, si l'album continue à se vendre incroyablement bien, des petits malins s'amusent aussi à fouiller les CD, juste pour trouver le précieux sésame. Et cela créé la pagaille chez les vendeurs de disques qui doivent alors prendre des mesures draconiennes. D'autant qu'ils en restent encore deux en circulation.

Beaucoup ont collé des étiquettes sur les boitiers demandant de ne pas ouvrir le boitier du CD afin que l'édition ne soit pas abimée et privée de son ticket d'or tant recherché.