6ix9ine : une biographie revient sur sa vie

Au cours des années, l'histoire de 6ix9ine a été bien documentée. Le garçon pauvre de Brooklyn réussit à s'en sortir grâce au rap mais se lie à un gang de rue qui, finalement, le kidnappe. Lui-même est également arrêté pour racket et il devient la plus grosse balance du rap game américain ce qui lui permet d'être libéré. A sa sortie de prison, il obtient pourtant son premier numéro un au Billboard avec "Trollz", un feat avec Nicki Minaj et il est toujours en vie malgré de nombreuses provocations dans la vie et sur le Net. Mais ce n'est pas forcément cette histoire que l'auteur Shawn Setaro qui a plongé profondément dans les méandres de la vie de Tekashi avec le livre "Complex Presents: Dummy Boy: Tekashi 6ix9ine and The Nine Trey Gangsta Bloods".

En interview pour HipHopDX, Setaro a reconnu qu'"écrire un livre sur 6ix9ine est une proposition compliquée". Il a aussi reconnu qu'il a eu des "sentiments mitigés" à son propos depuis qu'il travaille sur ce sujet pour Complex : "Ma principale préoccupation était de savoir si le livre légitime 6ix9ine comme quelqu'un qui a fait plusieurs choses impardonnables..." "Je ne parle pas du fait qu'il ait balancé mais plutôt de crimes sans rapport avec son histoire de gang – en particulier, une affaire de 2015 impliquant une fille de 13 ans et ses antécédents de violence domestique. Je ne voulais pas le glorifier alors je suis resté aussi honnête et factuel que possible sur ces aspects de sa vie, m'assurant de les mentionner quand je suis en interview en plus des aspects les plus colorés et divertissants de sa vie." De fait, le livre explore toutes les accusations de violence domestique, de bagarres, d'arrestations, d'actes sexuels sur un enfant et d'autres comportements illicites. L'ouvrage est d'ailleurs présenté comme "une histoire ciminelle américaine". Il est le résultat de dizaines d'entretiens exclusifs avec des collaborateurs, des associés et des témoins qui permettent de raconter en détail "l'histoire la plus séduisante et la plus intrigante de la musique moderne". Setaro a eu l'idée du livre alors qu'il travaillait sur le succès de 6ix9ine après le carton de "GUMMO". Ce qu'il a découvert lui a donné envie d'en savoir plus. "J'ai découvert qu'il se passait beaucoup de choses sous la surface. Quand il a été arrêté, cela n'a fait que confirmer bon nombre de mes soupçons. L'un de mes objectifs a été de découvrir la vérité derrière de nombreux crimes, dont beaucoup se sont produits en public, alors que 6ix9ine était en train de devenir un artiste majeur."

On espère que ce livre sera rapidement traduit car 6ix9ine est quand même assez représentatif de la période dans laquelle on vit et nul doute que cet ouvrage offrira un éclairage intéressant sur la vie d'un artiste difficile à faire rentrer dans une case.