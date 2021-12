Pharrel Williams parle du processus créatif de Jay-Z

C'est passionnant !

Quand un génie de la musique parle d'un autre génie de la musique, on se tait, on écoute et on apprend. Alors que Pharrell Williams était l'invité du podcast "The FADER Uncovered" de The Fader avec Mark Ronson, il a parlé du style unique de Jay-Z pour créer de la musique et de la façon dont Hov lui répétait ses mesures à voix basse parce que c'est ainsi qu'il les pensait.

"Il n'est pas seulement bon parce qu'il a fait de bons disques, non, c'est vraiment plus que ça, c'est un personnage. C'est un gars étrange. Quand vous avez une conversation avec lui, ça ne peut pas être une conversation ordinaire. Quand il écrit, il est assis à marmonner pour lui-même, à voix basse."

À 21'28 de l'interview, Pharrell a imité la façon dont Hov rappait lors de la création de chansons, en utilisant le couplet de leur titre à succès "I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)" comme exemple.