Orelsan : le premier ticket d'or a été trouvé

A Amiens, dans les Hauts-de-France.

Pour la sortie de son album "Civilisation", Orelsan a fait très fort en termes de marketing en signant 2500 exemplaires du CD pour les chanceux qui avaient précommandé et en proposant différentes rondelles, chacune habillée avec un thème ayant trait à un de ses morceaux. Mais, le rappeur caennais avait encore été plus loin en cachant cinq tickets d’or dans cinq exemplaires de son disque. En trouver un signifiait recevoir un accès gratuit à vie à tous les concerts d'Orelsan. Et, il l'a annoncé lui-même, le premier de ces tickets d'or a été découvert.