Calbo de Ärsenik prépare un livre et un EP !

Prochainement, le membre d'Ärsenik (Calbo) livrera son livre et un nouvel EP…

Les légendes ne meurent jamais ! Personnage emblématique du rap français ayant marqué sa génération, Calbo n’en a pas fini avec la musique et encore moins avec l’écriture. Afin de continuer à faire vibrer ses fans qui le suivent depuis plus deux décennies maintenant, Calbo dévoilera prochainement son livre "Quelques gouttes de plus".

En hommage aux albums "Quelques gouttes suffisent" et "Quelque chose a survécu", des classiques du rap français aux côtés de son compère Lino, cet ouvrage racontera son histoire. De sa jeunesse à Villiers-Le-Bel à la création du groupe en passant par le Secteur Ä et les Bisso Na Bisso, le livre sera disponible pour tous ce mois de novembre 2021. Avec une préface écrite par le grand Akhenaton, "Quelques gouttes de plus" nous renverra à l’âge d’or du rap français !

Et en plus de ce joli cadeau, Calbo offrira également un nouvel EP à son public. En référence à l’ouvrage, ce projet de 8 titres sans collaboration devrait être disponible le jour de la sortie du livre…

Rendez-vous donc en novembre pour déguster tout ça…