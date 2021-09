Fianso reprend "Pierre et le loup" à l'Opéra !

Un nouveau projet théâtral pour le rappeur...

Cet été, on apprenait que Fianso préparait son retour sur les planches avec " Gatsby le Magnifique " pour ce qui sera sa troisième interprétation de Gatsby en février 2022 au théâtre du Châtelet. La création de la pièce remonte à deux ans, au Festival d'Avignon par France Culture... Deux ans donc après sa première prestation sur les planches, il incarnera Gatsby aux côtés de Rebecca Marder de la Comédie-Française dans le rôle de Daisy. La billetterie est déjà ouverte pour février 2022

Heureusement, en attendant, on a de quoi faire avant, puisque le rappeur du 93 ne s'arrête jamais. Toujours dans le domaine du théâtre, mais dans un autre registre que Gatsby, il a annoncé qu'il sera le récitant du conte musical pour enfants "Pierre et le Loup" de Serguei Prokofiev. Il sera à Aix-les-Bains le 2 octobre dans le cadre du festival Nuit Romantiques et le 3 octobre à l'Opéra de Lyon. Fianso sera carrément accompagné par l'orchestre de l'Opéra pour cet événement.

Avec une grande fierté je vous annonce que je serai récitant à Aix-les-bains le 2/10 & à @operadelyon le 3/10 pour d’exceptionnelles représentations du classique de notre enfance #PierreEtLeLoup ????

de Sergueï Prokofiev ????



Une nouvelle aventure & un honneur d’avoir été choisi ???????? pic.twitter.com/1GC1VeydZ1 — Fianso (@Fianso) September 22, 2021

Décidément, l'aura et le talent de Sofiane l'amène toujours vers de nouveaux horizons !