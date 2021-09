Chily a été libéré de prison

Il va reprendre sa carrière.

Chily est enfin sorti de prison après plus d'un an et demi passé derrière les barreaux de Fresnes. Le rappeur originaire de Chevilly-Larue (94) fait partie de la scène émergente du rap français et va reprendre très vite sa carrière en espérant se relancer au plus vite. Rappelons-nous qu'il avait convaincu le public avec son premier projet "5e Chambre" sur lequel il rappait avec Hamza et Koba LaD. On a pu voir une vidéo sur laquelle le rappeur est présent qui a tourné sur tous les réseaux.

????CHILY est officiellement sorti de prison !



Le rappeur était incarcéré depuis 1 an.



pic.twitter.com/qLD5peFszT — Kultur (@Kulturlesite_) September 21, 2021

Chily avait été incarcéré au cours de l'année 2020 pour des faits qui dataient de 2019, date à laquelle il avait déjà eu des problèmes avec la justice. Depuis, le rappeur était enfermé dans la prison de Fresnes dont il est sorti ces derniers jours.

Mais, durant sa période d'incarcération, il n'était pas resté inactif puisque même s'il était dans l'incapacité de faire de la musique et des nouveaux morceaux, il avait enregistré des featurings avant sa condamnation qui sont sortis durant son absence ce qui a permis au public de ne pas l'oublier et lui permettre de rester actif.

Soutenu durant cette sombre période par son label Arista, on imagine que le rappeur n'a qu'une envie : retourner en studio vu qu'il a certainement mis son temps derrière les barreaux pour écrire de nouveaux titres !

C'est ce que l'on souhaite en tout cas.