Ice Cube : "quitter N.W.A a été le plus grand risque de ma carrière"

Le rappeur revient sur cet épisode mouvementé.

Ice Cube est un des éléments fondateurs du mythique groupe N.W.A. Pourtant, le rappeur de South Central a décidé de quitter la formation qui comprenait également Dr. Dre et Eazy E en 1989, notamment à cause de divergences financières. Dans une interview à HipHopDX, il a reconnu que c'était le plus grand risque de sa carrière.

"Quitter N.W.A, c'était un gros risque. Tout aurait pu mal tourner à partir de là. J'avais atteint le sommet de la montagne et je me suis jeté dans le vide. Cela aurait pu vraiment mal tourner mais cela m'a appris à me faire confiance, à faire confiance à ce que je vois et à ce que je crois. Et j'étais déterminé pour que cela ne change pas la personne que je suis. Je pense que rien ne vaut la peine d'être sauvé. Faites ce que vous ressentez ou ne le faites pas. Ne vous inquiétez pas du passé ou de l'avenir, faites simplement ce que vous ressentez. Et vous resterez en accord avec vous-même, que cela plaise ou non à quelqu'un. Tant que vous pouvez vivre avec vous-même, c'est tout ce qui compte."

Lors d'une autre interview avec "Spin" en 1990, Cube avait expliqué les raisons de son départ de N.W.A. en raison de problèmes d'argent.

"Je suis parti pour des raisons financières, je n'étais pas payé. Lorsque vous contribuez à la vente de trois millions d'albums, vous vous attendez à plus de 32 000 $. Jerry Heller [le manager de N.W.A ] vit dans une maison d'un demi-million de dollars à West Lake, et je vis toujours chez ma mère. Jerry conduit une Corvette et une Mercedes Benz et j'ai une Suzuki Side Kick. Jerry gagne tout l'argent, et pas moi. Jerry n'a aucune contribution créative dans le groupe : il prend juste toutes les décisions et obtient tout l'argent."

Heureusement pour Ice Cube, sa carrière solo a décollé très vite grâce à un incroyable premier album, "AmeriKKKa’s Most Wanted". Le reste appartient à l'histoire.