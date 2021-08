The Weeknd refuse la comparaison avec Michael Jackson

Dans une interview avec GQ.

Alors que son dernier titre, "Take My Breath" vient de secouer une nouvelle fois le monde de la musique, The Weeknd s'est livré dans une grande interview pour GQ. Dans cet entretien, il réfute la comparaison avec Michael Jackson, quelqu'un qu'il admire.

Interrogé à ce sujet dans les colonnes du magazine, The Weeknd s'est livré avec sincérité.

"C'est un sentiment complexe, parce que Michael est quelqu'un que j'admire. C'est comme si ce n'était pas une vraie personne, vous voyez ? Quand j'ai débuté dans la musique, il était tout ce que j'aspirais à devenir, comme n'importe quel autre musicien. Alors quand j'ai commencé à recevoir ce type de comparaisons, je les ai accueillies parce qu'en fin de compte, qui n'en voudrait pas ? Je crois que plus j'ai grandi, et plus j'ai commencé à comprendre qui j'étais, plus il est devenu très important pour moi de réaliser : comment puis-je devenir ça pour quelqu'un d'autre ? Parce que je sais que James Brown était ça pour Michael. Je ne dis pas que je suis le successeur de Michael ou quoi que ce soit. Mais je suis excité d'être le premier Weeknd."

Il en a aussi profité pour parler de son ambitieux nouveau projet, "The Dawn Is Coming".

"Ce qui fait de chacun de mes albums un succès, surtout celui-ci, est le fait que je le sorte et que je sois impatient de faire le suivant. L'excitation de faire le prochain projet veut dire que celui-ci a été une réussite à mes yeux. Je veux faire ça pour toujours. Et même si je commence à faire des choses dans différents médiums et avec d'autres moyens d'expression, la musique sera toujours là. Je ne vais pas m'en éloigner."

S'il fait aussi bien qu'avec "After Hours", il aura quand même du mal à échapper aux comparaisons flatteuses...