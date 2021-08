Aaliyah : nouvelles révélations sur sa mort

Un témoin raconte ses derniers instants.

Cela fait déjà 20 ans qu'Aaliyah a disparu dans un accident d'avion. Dans un livre à paraître ce mois-ci, un témoin proche de la chanteuse raconte ses derniers instants.

Le 25 août 2001, Aaliyah décède à seulement 22 ans dans un crash aérien alors que la carrière de la jeune chanteuse est en pleine progression. La peine est immense partout dans le monde d'autant que les enquêtes sur l'accident concluent à un avion trop chargé et un pilote qui l'était tout autant, à la cocaïne et à l'alcool.

Dans un livre à paraître ce mois-ci pour commémorer les 20 ans de la mort de la chanteuse, une journaliste américaine s'est repenchée sur l'incroyable trajectoire de celle qui a débuté sa carrière à 15 ans en révolutionnant le monde de la musique. A 22 ans, elle avait déjà sorti trois albums et obtenu de multiples récompenses, plusieurs Grammy Awards, MTV Music Awards, BET Awards et MOBO Awards notamment. Dans son livre, "Better Known As Aaliyah", Kathy Iandoli revient sur les derniers instants de la star et cité un témoin oculaire qui a gardé le silence jusqu'à aujourd'hui, Kingsley Russell. Selon lui, elle ne voulait pas monter dans l'avion dans lequel elle a trouvé la mort. Alors, on lui a donné un somnifère avant de la transporter à l'intérieur de l'appareil selon un témoignage cité par le Daily Mail.

"Ils l'ont sortie de la camionnette ; elle ne savait même pas qu'elle montait à bord d'un avion. Elle est allée dans l'avion endormie".