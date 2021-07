Zarah Harkat en interview pour l'émission "Urban Arena"

Disponible le 10 juillet sur W9 !

W9 diffusera le samedi 10 juillet le divertissement musical W9 Urban Arena, présenté par Issa Doumbia et Zahra Harkat. Enregistré au cœur de l’Accor Arena, les artistes Amel Bent, Hatik, Kendji Girac, Soolking, Sofiane, Wejdene, Black M, Tayc, Naza, Marwa Loud et en exclusivité le collectif de rappeurs marseillais 13 Organisé se sont donnés rendez-vous pour ce show évènement. Pour l'occasion, Générations a interviewé l'animatrice Zahra Harkat.

En quoi consiste l’émission "Urban Arena" sur la chaîne de télévision W9 disponible le 10 juillet prochain ?

"Urban Arena" est l'un des premiers shows qui a été fait à Bercy depuis la crise sanitaire où on retrouve les plus grandes stars de la musique urbaine française avec des duos, des collaborations, les titres qu’on connait et d’autres que vous allez découvrir. C’est les artistes qui ont les plus de vues, streaming, vente et hype. Donc pour moi co-animé avec Issa Doumbia, c’est un grand plaisir. C'est aussi un grand bonheur que d’être parmi ses gens qui font l’actualité de la musique urbaine en France. J’étais ravi de découvrir des artistes que je ne connaissais pas et retrouver des artistes comme Amel Bent, Kenji, Black M et Fianso. C’était extraordinaire de tous les retrouver !

Cette émission est une première à la télévision Française, quel est l’objectif de ce programme ?

La chaîne W9 est à l’écoute de ce que les jeunes veulent de nos jours et de ce que la scène musicale aime. Après tout ce qu’on a vécu, plus de salles de concert, plus de spectacles et plus de divertissements. La première envie de la chaîne était de proposer et d’offrir aux publics, une scène variée de la musique urbaine, garder un lien et ramener la joie dans les foyers. C’est avant tout des artistes qui ont le plus marchés ses derniers mois/année. Pour certains de ses artistes, c’était leur première scène et leur première TV comme certains de 13 Organisé qui ont fait le voyage en bus et ont ramenés le feu à Bercy !

Qu’est ce que ça vous fait de voir la musique urbaine avancée et de se faire découvrir par le plus grand nombre sur une chaîne nationale ?

C’est génial ! Avant c’était une niche. La musique était destinée aux plus jeunes et principalement écouté sur internet donc les avoirs sur une grande chaîne de télévision, tous réunis. C’était une vraie aventure ! C’était avant tout pour les artistes car pour certains c’était leur premier Bercy, même vide... Tout le monde était ravi et c’était une bonne chose de la chaîne de pouvoir offrir ça aux téléspectateurs.

Vous êtes algérienne et vous avez fait beaucoup d’émission là-bas. Est ce que c'était votre première en France et qu'est ce que ça vous a fait ?

Oui c’est ma première en France, c’était très agréable de pouvoir évolué déjà dans son propre pays pour ensuite voyager et travailler dans un autre. D’avoir la possibilité de rencontrer un nouveau public, de nouveaux mondes, de nouvelles affinités peut être une nouvelle page qui s’écrit dans mon parcours professionnel. J’étais et je suis ravi de vivre de nouvelles expériences et agrandir mon parcours.