Cardi B, Drake, Snoop Dogg : le rap US secoué par une affaire de dopage !

Les rappeurs se mobilisent pour soutenir la coureuse Sha'Carri Richardson.

Comme on est sortis de l'Euro un peu tôt, forcément, on ne pense plus trop au sport ici en France. Sauf que dans quelques semaines commencent les Jeux Olympiques de Tokyo, ceux qui devaient avoir lieu en 2020 et auront finalement lieu cette année. C'est le moment pour les derniers athlètes non qualifiés de valider leur ticket, mais les choses ne se passent pas comme prévu pour la sprinteuse Sha'Carri Richardson, qui a été contrôlée positive à la marijuana et pourrait être absente des jeux. Le rap US et ses grosses stars ont affiché leur soutien sur Twitter.

B I O T I N…….You needs for your thin ass hair https://t.co/EphESLX0l7 — iamcardib (@iamcardib) July 3, 2021

C'est évidemment Cardi B qui a été la plus virulente. La rappeuse a d'abord tenu à faire savoir qu'elle priait pour la coureuse, mais elle s'est surtout mis à insulter copieusement certaines personnes qui expliquaient que peut-être que cette histoire de suspension allait un peu plus loin qu'un simple test positive à la weed : peut-être que Sha'Carri est simplement dopée, elle qui est coachée par Dennis Mitchell, ancien grand sprinteur américain lui aussi contrôlé positif à la testostérone pendant sa carrière. En tout cas, Cardi sen fout et elle affiche son soutien sans faille à la coureuse, qui est la plus talentueuse de sa génération.

Drake a également posté une photo de la coureuse dans une story Insta, avec en légende : "They Knowy She Woulda Ate". Évidemment, quand ça parle de beuh, c'est que Snoop Dogg n'est jamais loin. A ce sujet il a déclaré "La Marijuana ? Ca ne renforce pas ses capacités....". Il est vrai que la législation sur la weed dans les lois anti-dopage est assez étrange, surtout dans des sports où vivacité et tonus sont primordiaux. De nombreux joueurs de basket, eux aussi concernés par le fait d'aimer fumer de temps en temps, et les contrôles anti-dopages, ont eux aussi tenu à soutenir Sha'Carri.

Drake via his IG story. pic.twitter.com/4Gz5qw6f3L — Word On Road (@WordOnRd) July 3, 2021

Pour ce contrôle positif, elle risque 1 mois de suspension à partir du 28 juin, jusqu'au 28 juillet, ce qui pourrait lui faire rater une semaine complète de Jeux Olympiques... La coureuse pourrait donc être simplement absente de la délégation américaine. On espère que ça n'ira pas jusque là, d'autant que Sha'Carri a déclaré qu'elle avait fumé car sa mère biologique était décédée...