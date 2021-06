Dr. Dre va produire un biopic sur Marvin Gaye

En collaboration avec Jimmy Iovine.

Dr. Dre et son acolyte de toujours Jimmy Iovine vont produire un biopic sur la star de la Motown, Marvin Gaye selon les informations de Deadline qui explique que Warner Bros. a dépensé plus de 80 millions de dollars pour acquérir le scénario du biopic "What's Going On" sur Marvin Gaye, écrit par le poète et dramaturge Marcus Gardley. Le film sera réalisé par Allen Hughes, réalisateur de "Menace II Society" et de "The Book of Elie" notamment. Il a aussi travaillé sur la série documentaire "The Defiant Ones" pour laquelle il a rencontré Dre et Iovine. Hughes s'est ensuite confié à Deadline.

"Vous avez entendu parler de tous ces grands réalisateurs qui ont essayé pendant 35 ans d'acquérir ces droits. Pour moi, tout a commencé avec Dre. Il m'a dit : faisons ça ensemble, puis Jimmy est venu, et Andrew Lazar, et nous avons travaillé sur les droits avec Motown et d'autres intervenants et finalement, nous l'avons fait."

Il a ensuite confié que, pour lui, il y avait quelque chose de fort qui se rapprochait de son histoire.

"C'est tellement personnel pour moi. Quand j'ai fait mon premier film avec mon frère, nous avons eu la chance d'avoir "What's Going On" pour la bande-annonce de "Menace 2 Society", et cela a changé la donne en élevant le niveau marketing de ce film. Tous mes films, à l'exception de celui d'époque "From Hell," contiennent du Marvin Gaye, et je me suis toujours connecté à lui. Il y a eu beaucoup de grands artistes, et puis il y a eu Marvin qui avait sa propre voie."

"What's Going On" entrera en production l'année prochaine avec une sortie provisoire en 2023 dans les salles et sur HBO Max.