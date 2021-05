Lil Wayne : ses titres avec Dr. Dre et Michael Jackson !

Des inédits que nous n'entendrons jamais...

On le sait, il existe plein de titres, de morceaux, voire même de projets qui n'arriveront jamais jusqu'à nos oreilles. Parfois, c'est une question de qualité, parfois une question d'argent ou de droit qui font que de nombreux sons ne sortiront jamais des disques durs. Et il semble que Lil Wayne, rappeur productif s'il en est, a des stocks qui semblent exceptionnels, notamment des raretés avec Dr. Dre ou Michael Jackson.

C'est en tout cas ce que dévoile un proche de Weezy, l’ingénieur du son Mike Banger, qui a fait des révélations lors d'un passage sur Discord. On ne sait rien du contexte de cette rencontre et de la création de ce morceau, mais Lil Wayne aurait enregistré avec Michael Jackson, rien que ça. Et pourtant, le public n'a jamais entendu cet incroyable feat ! Banger explique que la qualité n'était pas forcément au niveau du prestige des interprètes.

"Est-ce que le titre avec MJ a été publié ? Ce n’était pas si terrible, lol."

Moins surprenant, comme beaucoup de rappeurs, Weezy aurait aussi fait des sessions avec Dr. Dre. Une rencontre entre ces deux mastodontes du rap apparaît comme une évidence et pourtant, là encore, le résultat n'a jamais été dévoilé pour la simple et bonne raison qu'il s'agissait d'un travail pour "Detox", le mythique projet de Dre qui, a priori, ne sortira jamais...

"Les sessions avec Dr. Dre pour "Detox", ce sont sans doute mes préférées. Dre était là, façon West Coast party dans nos studios. C’était tellement fort qu’on est sortis. Wayne a écrit son couplet dans sa tête, à l’extérieur. On est arrivés, on a enregistré ça en 10 minutes. Dre était prêt à travailler durant 10 ans. Même après que Wayne a enregistré sa partie, Dre traînait dans le coin, me disant de mixer ceci de telle manière, demandant des doubles de la part de Wayne. Je l’ai ignoré, j’ai fait à ma façon, j’ai mixé, et ses oreilles ont implosé."

On donnerait quand même cher pour jeter une oreille à ses inédits !