DMX : les ventes de sa biographie battent un record

Il y a un réel engouement autour de DMX depuis son décès.

Si, un peu comme prévu, les chiffres de streams de DMX ont battu des records dans les jours suivants sa mort, cela a aussi un impact sur sa biographie datant de 2003, "E.A.R.L .: The Autobiography of DMX". Selon Rolling Stone, le livre est en effet remonté en flèche dans le classement des meilleures ventes d'Amazon pour les biographies. Mercredi 14 avril, il pointait à la 57e place, ce qui est rarissime pour un livre qui a déjà 18 ans. Cela montre aussi à quel point DMX était aimé des fans.

Ecrit par DMX et l'ancien journaliste musique du magazine The Source, Smokey D. Fontaine, la biographie raconte l'enfance tumultueuse du Dark Man X, son ascension dans le rap game, ses années chez Def Jam etc. Ce livre est considéré comme étant les mémoires officielles d'Earl Simmons mais aussi un acronyme pour "Ever Always Real Life".

Sur la quatrième de couverture, il est écrit ceci :

"Elevé dans le ghetto, abandonné alors qu'il était enfant, accro à la drogue et aux femmes toute sa vie mais capable de produire quatre albums de hip-hop numéro 1 d'affilée, c'est la vie et les moments les plus sombres de l'artiste le plus dangereusement introspectif de tous les temps - à l'apogée de sa carrière et sans aucune censure."

C'est cette vie qui l'a tué. DMX n'avait que 50 au moment de sa mort. Il laisse derrière lui 15 enfants et une carrière incroyable qui a généré une oeuvre qui lui survivra longtemps. Ce ne serait pas étonnant d'ailleurs que l'on voir surgir d'autres titres de bouquins sur sa vie. Car depuis 2003, il s'en était passé des choses dans sa vie...

Jamais traduit en français, vous pouvez commander l'édition en anglais ici.